Empiezan las quejas por falta de vacantes en jardines y escuelas

La demanda de vacantes para escuelas y jardines a las que el estado debe responder no siempre conforman a los padres que desean elegir en qué establecimiento cursarán sus hijos. Aún así, el ciclo lectivo 2020 se presenta con varias dificultades y algunos obstáculos insalvables como el Jardín de Banfield, que no está concluido ni se tiene previsto culminar a corto plazo pese a las múltiples promesas.

La falta de dinero del fondo educativo también complicó reparaciones, ninguna de ellas que impida que las clases comiencen pero con percances complicados como el de la Escuela N° 1, donde la obra está parada por la empresa que había sido contratada y los niños tendrán que convivir con los trabajos y la privación de un amplio espacio que estaba destinado a recreación.

La mayor parte de los reclamos provienen de familias que no han visto satisfechos sus deseos y por la información que se brinda a fin de ciclo y que se malinterpreta cuando se pone en marcha el dictado de clases que este año también depende de los acuerdos salariales entre el gobierno de la provincia y los docentes.

En todos los casos la información imprecisa es la que conspira para que haya sospechas de "acomodos" o "reglas poco claras" para el ingreso de los inscriptos. Las escuelas céntricas son las más desbordadas por la matrícula.

El caso de Eugenia fue uno de los más ilustrativos: "Mi hijo quedó sin banco en la escuela donde está su hermano. El día que fui a anotarlo a la escuela 6 con la inscripción de la escuela 1 en mano me dijeron que él ya había entrado por el hermano, que no lo anote en la 1 y que deje banco para otros nenes". La mujer entendió que era lo más apropiado y por ello explicó que le dijeron que volviera en dos semanas.

"Cuando voy pido hablar con la secretaria para saber qué días eran las reuniones y la lista de los nenes, y me entero que mi hijo no entró. Su respuesta fue que por parte de padre no entró, siendo que ese día a mí no me dijeron eso, si no yo lo hubiese anotado en la otra escuela que por radio entraba. Ahora mi hijo está sin banco. Ya fui a la escuela y a Inspección, y nadie me soluciona nada siendo que fue error de la escuela no mío", sostuvo.

Luego ofreció detalles con lo que también sucedió con su hijo menor: "Tengo un jardín a una cuadra de mi casa y mi hijo ni a sala de 3 ni de 4 me entró. Los dos años lo inscribí y me entró en Calcuta que me queda a más de 30 cuadras de mi casa".

Al igual que muchas otras personas, Eugenia piensa que las reglas que le han dado a conocer no son parejas para todos. "Una vergüenza cómo acomodan, cómo nos mienten en la cara con eso. Uno busca una escuela donde nuestros hijos estén cuidados, sentados y aprendiendo".

Francisco, también es un padre preocupado: "Quería saber si me pueden ayudar, tengo un inconveniente con uno de mis hijos, de 6 años: no tiene lugar en ninguna escuela para poder comenzar su primer grado. En el radio donde vivo, Uruguay y Laprida, nadie da una solución. De la escuela 48 me llamó la inspectora diciendo que vaya buscando lugar en la escuela 11 o la 3. Mis otros 3 hijos anteriores y sobrinos todos fueron a la escuela 6".

Verónica por su parte contó: "Mi hija vive a 2 cuadras del jardín del Normal y tiene que llevar la nena al jardín que está pegado a la escuela 10. Tiene que ir de una punta a la otra porque no consiguió ni en el Normal y ni en los que están cerca y la nena falta mucho porque es muy lejos", indicó con la preocupación lógica de quien pierde días de clases sin que se percaten quienes deben facilitarle la cercanía o el transporte.

Janet también opinó sobre las distancias que hay que recorrer cuando se agotan las vacantes cercanas. "Deberían respetar el radio de las escuelas porque hay muchos chicos que van a ciertas escuelas y viven en otra punta. Los acomodos siempre están. Por eso es que a veces da bronca que tu hijo/a no entre a una escuela que le corresponde por radio por tantos acomodos que hay".