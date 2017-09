Emotiva presentación de "39", el documental de Ayelén Velázquez sobre las víctimas de diciembre de 2001

Este miércoles por la noche, la periodista, locutora y conductora sampedrina Ayelén Velázquez presentó 39, el documental que dirigió junto a Celeste del Bianco, María Luz Coronel y Paula Schrott, a partir de entrevistas que el equipo hizo a familiares y amigos de las 39 víctimas de la represión desatada durante las protestas del 19 y 20 de diciembre, que derivaron en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.

A sala llena, los espectadores sampedrinos siguieron con emoción el relato de los protagonistas de aquellos hechos sangrientos en los que perdieron a familiares y amigos a manos de la Policía y civiles. Presentes en la sala estuvieron Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez, junto a su hijo, y María Arena, viuda de Gastón Riva. Tras la hora y media de documental, Velázquez junto a Schrott explicaron que fueron declaraciones a la prensa de Fernando De La Rúa en 2016 las que dispararon la idea de hacer el documental. "Me reconozco una absoluta ignorante del tema 2001, no sabía que se habían muerto 39 personas. Conocía la historia del Pocho Lepratti por León Gieco, y algunas más porque son de la ciudad de Buenos Aires, pero no conocía todas las historias. Esa noche me puse a buscar, historias, Facebook y me encontré con esto que vimos", explicó la sampedrina.

"Al otro día llamé por teléfono y les conté, y ellas dijeron que sí, que había que hacer algo. Y empezamos a viajar. Es muy fácil arrancar con algo, es un poco más difícil hacer el desarrollo y es muy difícil terminar algo. Fue muy feliz para las cuatro, viajamos a Londres hace poco", continuó.

El miércoles por la tarde, por iniciativa de la docente Mariana Leiva, el documental fue proyectado para los alumnos del Colegio San Francisco de Asís. "No permitan que a las víctimas les cambien los roles con los victimarios. Las víctimas son víctimas y los asesinos son asesinos, y no podemos culpar a los primeros de haber tenido hambre", reflexionó Ayelén Velázquez al finalizar.

El aplauso fue sostenido. También hubo agradecimientos a familiares, a periodistas y medios locales que contribuyeron a que el documental sea presentado en una sala de la ciudad (Nadia Quiroga y Betty Rodríguez inauguraron la función con palabras alusivas). Menciones especiales recibieron los sampedrinos Lisandro Gutiérrez, David Kurlat y Mariano Taibo, que participaron del rodaje. Taibo, por ejemplo, confeccionó algunos dibujos y retrató a Eloisa Paniagua, una de las víctimas de la represión policial, de tan solo 13 años.

"La familia no tenía fotos de ella, sólo una del documento. Es muy triste que no tengan fotos para recordar, para mirar a sus familiares", contó Ayelén, emocionada. Eloisa murió de un disparo en la nuca en el mismo barrio donde Romina Iturain, de quince años, tomaba mate en el patio cuando fue alcanzada por una bala perdida en la zona de un supermercado donde la Policía de Entre Ríos abrió fuego contra los que esperaban un prometido bolsón de comida.