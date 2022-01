Emmanuel Llovera, el “Freddy Mercury” de Santa Lucía, ganó el juego de los parecidos

El martes los santalucenses se sorprendieron con la aparición de un reconocido vecino en el juego de los parecidos del programa Bienvenidos a bordo, que se emite por la pantalla de Canal 13.

Se trata de Enio Emannuel Llovera, expresidente del club Central Córdoba, quien participó encarnando al famosísimo Freedy Mercury, con el look que usó el cantante en el concierto Live Aid de Queen en Wembley.

Con una caracterización impactante y mucha simpatía para interactuar con Laurita Fernández —la conductora que reemplaza a Guido Kaczka—, Llovera se ganó el reconocimiento de ser el parecido más acertado.

“¿Vos naciste así o te hiciste los dientes así?”, le preguntó Fernández, a lo que el santalucense respondió: “Nací así”, para luego contar la anécdota con la que comenzó todo.

“Tenía barba y una noche estábamos por salir, se me queda sin carga la máquina de afeitar y me dejé el bigote, y me dicen los chicos ‘Te parecés a tu abuelo’. Salimos en Palermo, por Plaza Serrano, a un boliche. Estábamos en la entrada y sale el de seguridad y dice: “Freddy, Freddy, pasen”, relató.

Llovera es un vecino muy conocido de la localidad. Fue uno de los sampedrinos que logró ingresar a Casa de Gobierno para despedir a Diego Armando Maradona en su funeral, y en la fachada de su casa tiene un mural en su honor.

La de caracterizar a Freddy Mercury es una nueva etapa, que viene de la mano de contenido que crea en redes sociales. Tiene activas sus cuentas de Tik Tok e Instagram @freddy_enio, donde publica videos. “Mi nombre es Enio Emmanuel Llovera y le agradezco a la vida el parecerme a Freddie Mercury, el Maradona de la música”, dice para presentarse.

Quienes lo siguen en redes pueden verlo actuar, cantar y hasta cuidar su huerta orgánica lookeado como el famoso cantante de Queen