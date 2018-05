Emerson llegó al Hospital Garrahan y evalúan los pasos a seguir para su recuperación

Emerson Gómez fue trasladado hoy a la madrugada acompañado de su papá, Diego Gómez, desde el Hospital San José de Pergamino donde permaneció internado más de quince días y lo intervinieron quirúrjicamente dos veces hacia el Garrahan en Capital Federal para continuar con su recuperación.

El chico de 12 años, que el 19 de abril recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza y otro en una de sus manos por parte del femicida Alberto Lafuente que previamente asesinó a su mamá, Mariela Figueroa, y luego se suicidó, goza de un buen estado de salud y los facultativos del centro especializado en niños evalúan los pasos a seguir para su recuperación ya que podrían operarlo nuevamente para extraerle una bala que le quedó alojada en el cráneo. Otra de las alternativas es que regrese a San Pedro porque está en franca recuperación a pesar de que las graves lesiones sufridas pusieron en riesgo su vida.

Con el correr de los días Emerson mostró una increíble recuperación al punto tal de que ya abrió los ojos y se pudo comunicar con sus familiares. Su tía Yaquelin Figueroa contó días atrás a La Opinión que su sobrino se "está recuperando muy bien", se pudieron "abrazar" aunque “aún no sabe muchas cosas pero sigue mejorando y reconociendo a todos”. “Lo vimos despierto, apenas me vio me tiraba los brazos, no abrazamos fuerte y me daba besos”, relató emocionada la mujer.