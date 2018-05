Emerson en San Pedro: "Extrañaba mucho"

Emerson Gómez regresó hoy a San Pedro, más precisamente a la casa de su abuelo "Picho" tras recibir el alta médica en el Hospital Garrahan en Capital Federal, último centro de salud en el que permaneció internado y en el que lo intervinieron quirúrjicamente para extraerle uno de los proyectiles de arma de fuego que le quedó alojado cuando fue baleado el 19 de abril por Alberto Lafuente, femicida de su mamá, Mariela Figueroa.

"Me gustó mucho el recibimiento. Extrañaba mucho ver a mis primos y mi familia. Una banda son los dibujos que me hicieron. Estoy bien, muy contento", fueron las primeras palabras que lanzó el niño de 12 años en el interior de la vivienda del barrio Las Canaletas. Además, sostuvo: "Me siento bien. Ahora voy a jugar y hacer de todo. Voy a volver a hacer defensa personal".

En referencia a su estadía en el centro especializado en chicos de Buenos Aires y el San José de Pergamino admitió que lo "atendieron bien" aunque a veces le "sacaban sangre" y le dolía y "no podía comer". "La comida era fea, ahora puedo comer de todo gracias a Dios", agregó.

Por último, contó que "dentro de tres meses" debe regresar al Garrahan porque le van a colocar "una placa en la cabeza".

El abuelo de Emerson también dialogó con La Opinión y, muy emocionado, aseguró: "Ya lo tenemos de vuelta. Ahora entre todos vamos a poner un poquito cada uno para cuidarlo y atenderlo. Estoy muy emocionado. Muy agradecido a toda la gente, al intendente a y a todos los que nos ayudaron".

"Esto es un milagro de Dios, es un testimonio muy grande para toda aquella gente que no cree que hay un Dios", cerró "Picho" quien alojará a su nieto en su casa por las próximas semanas.