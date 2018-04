Emergencia Tarifaria: "Quien no apoya está viviendo una realidad virtual"

La declaración de emerencia tarifaria para el distrito que pidió el grupo San Pedro Reclama en una multitudinaria marcha al Concejo Deliberante fue rechazada este jueves por la mayoría que posee el bloque oficialista Cambiemos en el cuerpo.

Entre el público presente hubo pocos participantes activos del grupo de vecinos que encabeza un aireado reclamo contra el aumento de las tarifas que impulsaron el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, y contra la gestión actual de Coopser.

Una de las pocas que estuvo fue Valeria González, habitual vocera del grupo, quien llegó en el último tramo del debate entre los ediles. "Muchos no estuvieron presentes por el horario", advirtió la docente, que se hizo presente a las 12.00, cuando salió del colegio donde trabajaba esta mañana.

"Estoy sorprendida. Esto es un hecho lamentable, más conociendo lo que venimos trabajando hace unos meses, con la necesidad que está psasndo la gente. "Esto no es un cuento, a realidad vrtual es la que vive la gente que vota en contra algo que es necesario", dijo González.

"El día de la marcha, para la gente que pregunta, se marchó por el pedido de una emergencia tarifaria, independientemente del tema Coopser, que se está trabajando muy bien y se va a presentar una lista, lo más sano que le puede pasa a la cooperativa es que haya elecciones", señaló.

González sostuvo que "la emergencia tarifaria es necesaria, no es un capricho" y aseguró que "quien no apoya está viviendo una realidad virtual". La docente dijo que sus palabras eran a título personal, ya que San Pedro Reclama "es un grupo heterogéneo", aunque indicó: "Tenemos una posición tomada, lo que ellos (los concejales) recibieron como pedido no fue aprobado por el concejo deliberante".

Durante el debate, uno de los concejales que tomó la palabra fue Martín Baraybar, miembro del bloque opositor Frente para la Victoria - Unida Ciudadana, quienes tomaron el pedido del grupo de vecinos nucleados en San Pedro Reclama y lo convirtieron en proyecto de ordenanza.

Durante su alocución, sorprendieron en la transmisión en vivo de Sin Galera los comentarios que dejó a través de su perfil de Facebook el comerciante Lucas Reynoso, otro de los habituales voceros de San Pedro Reclama, que no estaba en el recinto.

Baraybar le respondía a Iván Paz acerca de que él "cree en la política" y que "dejar sentada una posición en el Concejo Deliberante no es menor". En ese momento, Reynoso comentó: "Sí, pero nadie cree en ustedes". Luego, el edil kirchnerista hizo un repaso por las inversiones energéticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y Reynoso comentó: "Dejá de hacer campaña y hacé algo por San Pedro".