Karen reportó: "Hola, quería hacer un reporte: es una locura que en el Hospital como dicen las personas embarazadas, yo tengo 38 semanas, me hicieron esperar, como educada que soy esperé, pero no tienen que ser así y ver que una persona que está embarazada tenga que esperar que salga otra persona normal. Al final, el cartel que ponen que dice que tienen prioridad, que lo saquen. Eso me dijeron en la parte de análisis, que tengo que esperar como todos, pero bueno la verdad que cada cartel que pongan que lo respeten, acá en San Pedro es así. La gente adulta, embarazada, la que tenga muleta o alguna gravedad que tenga que atenderse de urgencia tiene que esperar. Ese cartel que no lo pongan más si las que trabajan no respeten ni los horarios y van a respetar los carteles que ponen".

Ads

Puede interesarte

Ads

Ads