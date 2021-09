“Hola necesito ayuda, no soy de pedir cosas, soy de presión alta y quisiera saber si alguien me puede donar un aparato para la presión, estoy embarazada y lo necesito antes de verano. Mi bebé nace para el 1 de abril, si alguien me lo pudiera donar se lo agradecería mucho, dejó mi celular 3329608742, ya que mi embarazo es de alto riesgo, lo necesito urgente”, escribió Pame.