“Hola, buenas tardes, hago un pedido solidario para una amiga que está embarazada de siete meses y no tiene nada, si alguien tiene en su casa que no use ropita de bebe Varón se lo vamos agradecer mucho, todo sirve en este momento, desde ya muchas gracias, acá le dejo un número de celu 3329536524”.

