Marilyn reportó: “No soy de hacer estas cosas, pero me indigna lo que hace la gente. Fui al CIC, a llenar una planilla para mi hija y la mujer que me atendió en recepción de enfermería me dijo que no podían llenarla porque tenían muchas y que la lleve a otro centro de salud o que vuelva la semana que viene. Me indigna porque son 2 minutos y ellas estaban ahí haciendo nada”.