Este sábado 9 de noviembre tendrá lugar en San Pedro la primera edición del festival Isla Mía Rockland que se desarrollará en el bar cultural de 25 de Mayo al 1200, con la reconocida banda Ella es tan Cargosa como cabeza de cartel.

Está previsto que el espectáculo comience a las 20.00, con una grilla de artistas locales y de Baradero que precederán a la mítica banda de Castelar, que vuelve a San Pedro tras su presentación frente a la Municipalidad en 2016 y en el marco de la celebración de sus 24 años de trayectoria.

La banda de blues y música negra King Bee, los jóvenes de Golem, el sampedrino por adopción Juan Grumberg y los baraderenses The Juárez pasarán por el escenario antes de la banda que lideran los hermanos Manigot.

La primera tanda de entradas anticipadas ya se agotó. La segunda preventa todavía se consigue a través de las redes sociales del festival.

Ella es tan Cargosa nació en el año 2000 en el oeste del conurbano y debe su nombre a una canción de The Beatles que fue traducida como "Te amo (ella es tan cargosa)": I love you (she's so heavy), del último disco que grabaron los fab four, Abbey Road.

Su primer disco, lanzado en 2006, fue un éxito inmediato. Llueve y Ni siquiera entre tus brazos sonaban en todas las radios. El álbum ganó el premio Gardel al mejor disco de artista pop.

Desde entonces, la banda no paró de crecer, con giras por todo el país y un lugar ganado entre los referentes del rock de canciones en la Argentina.

Su canción La banda de sonido de tu vida se transformó en un himno para muchos de los amantes de la música y ese disco, Polos (2014) los devolvió al primer plano de la escena.

El hit En redondel —su canción con más reproducciones en plataformas— y temas como Pueblo fantasma (con el cantante de Estelares, Manuel Moretti), Ya ni yiro y Blackout son los más recordados del disco, que cumple 10 años.

Tras la grabación de La sangre buena (2017) y Bellos años (2022), regresaron este año con un nuevo álbum, Fuera de moda, cuya gira los trae a San Pedro este fin de semana.