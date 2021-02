Élida pedió si alguien no tiene para donarle un teléfono fijo. “No tengo otra forma para comunicarme, se me rompió el mío, me prestaron uno pero no me anda bien. Y Telecom no me lo arregla. Si alguien tiene uno que no use, por favor. Soy una persona enferma, es lo único que tengo para comunicarme”. Teléfono: 427351