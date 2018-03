Eleonora Taurizano fue desplazada de la Jefatura Distrital de Educación por decisión provincial

La Jefa Distrital de Inspección de Educación, Eleonora Taurizano, dejará el cargo a partir del martes próximo por decisión de la Dirección General de Cultura y Educación que conduce Gabriel Sánchez Zinny en el gobierno de María Eugenia Vidal.

La docente y bibliotecaria fue precandidata a concejal en la lista del Pro que encabezó Sergio Rosa y que perdió la interna de Cambiemos con Cecilio Salazar. A una semana de la salida de Rosa de Anses, Taurizano es desplazada de su cargo por decisión ministerial.

Desde el martes, Eleonora Taurizano ya no será la Jefa Distrital de Educación. Ella misma se enteró a través de un llamado telefónico desde la Dirección General de Cultura y Educación, donde sin muchas explicaciones le dijeron que su gestión estaba terminada.

La propia Taurizano les comunicó a sus allegados vía mensajes la novedad. "Malas noticias, al menos para mí (otros estarán felices, ¿no?)", dijo en ese texto que remitió a quienes ahora son sus excompañeros de trabajo, de gestión política y de militancia en el Pro.

"Antes de que se enteren por otro lado les cuento que me llamaron por teléfono para cesarme en el cargo de Distrital. A partir del martes que viene vuelvo a mi cargo en San Nicolás", les explicó la docente, que además de su puesto como bibliotecaria en la escuela 6 ocupaba el de Inspectora de Primaria en la vecina ciudad.

En el mensaje, Elenora Taurizano informó a sus allegados que no sabe quién la reemplazará ni por qué exactamente la desplazaron. "No me dijeron el porqué... Sólo que no doy con el perfil del ministro", les contó en ese texto.

"No hace falta que explique más, los cargos políticos ya se sabe que son así. Desde ya muchas gracias por todo el acompañamiento y la ayuda que me han dado este tiempo. Son equipo muy valioso que seguramente podrá seguir adelante con éxito", escribió y se despidió con "un abrazo para todos". "Espero que tengan unas Pascuas más animadas que la mía", finalizó.

La Opinión consultó a Taurizano sobre la decisión ministerial, en procura de saber cómo será operativamente el traspaso de mando a quien sea su reemplazo, cuyo nombre todavía no fue revelado, aunque las especulaciones tienen a varios en danzas.

Como toda respuesta, la ahora exjefa Distrital de Educación pidió que se haga la consulta al Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, máxima autoridad educativa de la provincia de Buenos Aires, quien asumió en ese cargo cuando Alejandro Finocchiaro se transformó en ministro de la Nación ante la candidatura a senador de Esteban Bullrich.

En su gestión como Jefa Distrital, Eleonora Taurizano tuvo varios entredichos con los sindicatos docentes. El último, uno de los más relevantes, fue el respaldo que dio a la directora de la escuela 6, que dejó cesantes a docentes que hicieron paro, decisión que luego se revirtió ante la intervención del Ministerio de Educación.