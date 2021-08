Eleonora Taurizano: “Esto ya es insostenible, tenemos los boliches abiertos y la educación es un servicio esencial”

Eleonora Taurizano, pre candidata a consejera escolar en la lista de Juntos que encabeza Ana Tiramontti, habló en Radio Cuarentena sobre estas Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, que tendrán lugar el 12 de septiembre.

“Desde nuestro espacio nosotros queremos apuntar a lo importante, a la educación, cómo dice Esteban Bullrich, urgente hay muchas cosas pero lo importante es la educación. El Consejo Escolar es un lugar estratégico para construir un mejor aprendizaje, hay que tener un plan, un objetivo, saber dónde focalizar”, comentó Taurizano en la mañana del jueves.

“MI COMPROMISO ES CON LA EDUCACIÓN. MUCHOS DOCENTE DEJAMOS EL ALMA Y EL CORAZÓN EN LAS ESCUELAS”.

Durante el primer mandato de Cecilio Salazar, Taurizano fue Jefa Distrital. Destacó la tarea junto a Fernando Cajide y Gustavo Liloff desde el Consejo Escolar.

“Se hicieron muchas obras en la educación, acordate cómo veníamos antes del Gobierno de María Eugenia Vidal, que llovía y se suspendían las clases”, señaló.

“Ediliciamente, se hicieron muchísimas obras porque el Fondo Educativo realmente se recuperó para la infraestructura escolar, cosa que no sucede actualmente”, dijo Eleonora Taurizano.

Sobre Salazar, con quien compartió espacio en Juntos por el Cambio, señaló: “Nosotros formamos parte de su espacio cuando él formaba parte del nuestro. Fuimos a internas contra Salazar en 2015, yo estaba en la lista de Sergio Rosa junto con Nano Cajide y perdimos”.

Respecto de las expectativas para las Primarias, Eleonora Taurizano, refirió: “La gente confía en que estamos capacitados para hacerlo, porque este grupo viene trabajando desde 2011, no es que se formó hace un mes. Hay gente con mucha trayectoria y conocimiento, e invitaremos al resto de los espacios a que se sumen al nuestro, pero las PASO son para eso, para ordenar lo que el pueblo piensa y desea”.

En el marco de las restricciones por COVID-19 para el sistema educativo, consideró que en las escuelas rurales podrían haber continuado las clases presenciales, teniendo en cuenta la matrícula. “Yo actualmente me desempeño como inspectora de primaria en Ramallo, donde tenemos muchísimas escuelas rurales y no hubo casos de COVID”, aseguró.

“Al principio suspendieron las clases en todo el país y estábamos de acuerdo, porque había que quedarse en casa. A diferencia de algunos políticos que tuvieron privilegios, nosotros cumplimos con la cuarentena, pero después, cuando se vio que no pasaba nada, se podría haber pensado en volver a la escuela en algunos lugares como el campo”, planteó la precandidata.

“Esto ya es insostenible, tenemos los bares abiertos, los boliches. En otros lugares hay casinos e hipódromos abiertos y la educación es un servicio esencial para los chicos. Es impresionante la cantidad que no saben a qué escuelas van, los encontrás en la calle y le preguntás si fue y te dicen ‘no, hoy no me toca’, ¿A qué escuela vas?, ‘ no sé'”, analizó.

“¿Cuántas cosas le vamos a pedir a la escuela? ¿Cuándo le vamos a devolver la centralidad de la enseñanza?”, se preguntó Taurizano.

La exjefa Distrital destacó a los directores de escuelas que “hacen malabares entre lo edilicio, el módulo alimentar, los auxiliares, los docentes, los poderes, las familias, las secuencias, lo que les falta, las coberturas, garantizando la presencialidad y muchas veces no pueden”.

“Nos gustaría a todos los precandidatos a consejeros de nuestra lista tener un debate con los demás precandidatos para ver qué educación queremos en San Pedro, y ver que piensan, porque es un problema de la sociedad, tenemos que ver cómo construimos un futuro mejor para los chicos”.