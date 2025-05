Elena envió un mensaje y dijo: "Necesito una heladera, no pido mucho aunque sea una bajo mesada me conformo, no puedo pagar. Si alguien me podría ayudar les voy agradecer un montón. Quedé viuda hace cinco meses, tengo una úlcera en el pie y también diabetes es por eso que la necesito". Si querés colaborar comunicate al 3329 557034.

