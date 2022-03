Elecciones en la LDS: “No vamos a hacer política, vamos a trabajar por el bien de las instituciones”, aseguró Fernando Essers

Fernando Essers es uno de los candidatos a ser presidente de la Liga Sampedrina (LDS) en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo lunes en la Asamblea General Ordinaria. El delegado local de Sadaic encabeza una nómina que propone como vice al director de Automotores de la Municipalidad, Carlos García, y de secretaria a la secretaria de Género Laura Monfasani, por la cual enseguida se la relacionó al Gobierno local. En ese contexto, el referente aseguró: “No vamos a hacer política, vamos a trabajar por el bien de las instituciones”.

Publicidad

“Esta -continuó- no es una lista política, más allá de que hay gente que trabaja en la Municipalidad. Nosotros queremos evitar lo que ya se dice. Cuando vos tenés gente que trabaja en un lugar, ya te tildan de algo. Tenemos tres personas ligadas al Gobierno local y otras tres que nada que ver”. El tercer integrante del grupo muy cercano a Cecilio Salazar es el candidato a tesorero Eliseo Almada, presidente del Consorcio de Gestión del puerto y exconcejal. La nómina la completan Mauro Millet como prosecretario y Pablo Cabrera de protesorero, nombres de los que Essers resaltó no están en la política, como él.

“Esta no es una lista política y queremos evitar lo que ya se dice” Fernando Essers

El expresidente de la Liga Infantil (LDI) durante cuatro años y de Mitre remarcó que en San Pedro “todos dependen de la Municipalidad y de la política” y que “todos hacen política”, por lo que desconoce porqué a ellos los quieren “encasillar” en ella aun teniendo tres candidatos que no de ese espacio. Y denunció: “En la reunión de delegados del lunes en la LDS cuando termina el vicepresidente actual (N. de R.: Andrés Sánchez) dijo que estaban las dos listas y que voten bien, que se evite que la LDS sea un comité. No veo como instituciones se jactan de que esto va a ser un comité cuando ellos a nivel personal les piden cosas a la política. Vamos a trabajar por el bien del deporte, codo a codo con la Dirección de Deportes porque ellos también trabajan con el deporte de San Pedro”

Respecto de cómo van a funcionar en caso de ser electos, explicó que la prioridad va a ser el fútbol: “Queremos priorizarlo porque la liga históricamente es el fútbol y queremos mejorarlo. Si bien es una liga deportiva, es principalmente de fútbol”. Aun así, las demás disciplinas tendrán su lugar: “Vamos a abrir la LDS para que todos los deportes estén representados en la Liga y que no solo tengan un espacio físico. Queremos que todos los deportes se organicen a través de la liga. Hablamos con gente que está en otros deportes para nuclear todo, es un trabajo arduo a futuro y necesitamos la colaboración de todos”.

Laura Monfasani es candidata a secretaria en la lista que encabeza Fernando Essers. Foto: Prensa Municipalidad.

Essers dejó en claro que su idea es “sumar” y “buscar consenso” en la toma de decisiones: “Los clubes deben saber que la liga son ellos. Cuando uno no está en un lugar, puede pensar que está todo mal o todo bien. Yo en este caso no pienso ni una ni la otra. Si somos electos vamos a continuar lo que se hizo bien, cambiar lo que se hizo mal y crecer. Como opinión uno cree que la LDS tiene algunas deficiencias. Creo que hay que hacer un trabajo muy importante y cuando quedan personas solas no alcanzan a cubrir todas las cosas. Necesitamos trabajar codo a codo con las instituciones. Todo tiene que salir por consenso de las instituciones, todos deben estar conformes, o la gran mayoría. Tenemos que lograr un funcionamiento óptimo de la liga”.

Además, contó que le ofrecieron al directo de Deportes, Mariano Arnal, ser “asesor deportivo”: “Le planteaos la idea y a él le pareció maravillosa la idea de que otra institución trabaje con el deporte. Queremos que todo lo maneje Mauro Millet en consulta directa con Mariano Arnal que está con todo el que hacer del deporte, sabe y nos va ayudar. Arnal no es parte de la Mesa Directiva, sino que va a colaborar”.

“Si somos electos vamos a continuar lo que se hizo bien, cambiar lo que se hizo mal” Fernando Essers

La presencia de Laura Monfasani en la nómina, dijo Fernando Essers, es para apuntalar el fútbol femenino con el que la jefa de la cartera de Género tiene buen vínculo: “Ella tiene gente que la apoya y queremos darle manija al fútbol femenino, más allá de las categorías que ya están en funcionamiento. En género, diversidad, minoridad también vamos a cumplir la función social que corresponde y todo será manejado por Laura”.

En 2018 Essers fue candidato a vicepresidente en la nómina que encabezó Carlos García y perdió con Hugo Cejas. Ese había sido su último contacto directo con el fútbol local porque, tal comentó, desde que se alejó de la LDI no tuvo participación en el ambiente más allá de “charlas de café” y hablar con gente ligada a la actividad. Con el objetivo de comandar la entidad más importante del deporte local, desde hace dos semanas tiene charlas con clubes a los que preguntó “sugerencias y malestares”. “Nos reunimos con siete instituciones que nos firmaron los avales. Se les dijo que estamos abiertos a escuchar a todas para ver que se puede modificar”, añadió.

Por último, resaltó: “Nos presentamos a una elección y gane el que gane, está todo bien. Si ellos ganan y necesitan de nosotros, vamos a estar para colaborar y viceversa. Yo no soy contrario de los demás y si pierdo no es que no ayudo y pongo palos en la rueda. No es el objetivo de nadie ni mucho menos el mío. Siempre traté de ayudar donde estuve, todos necesitamos de todos”.