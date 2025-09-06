Este año habrá dos modalidades de emisión del voto por primera vez. Mientras en la provincia de Buenos Aires, este domingo 7 de septiembre se utilizará la tradicional la boleta sábana partidaria, el 26 de octubre a nivel nacional será con la Boleta Única de Papel (BUP).

Sucede que muchas provincias decidieron desvincular sus elecciones. Por ejemplo, Buenos Aires va a las urnas para elegir legisladores provinciales y locales antes de que se elijan los representanes en el Congreso nacional.

El gobernador Axel Kicillof afirmó en su momento que los bonaerenses, para elegir a sus legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares enfrentarían el “caos” al unir dos modalidades distintas de votación en un mismo día. Por ello decidió desdoblar, según su criterio.

En la “lista sábana”, cada partido o frente electoral presenta una boleta de papel con todos sus candidatos, tal como ya se conoce desde antaño. Además, la modalidad es conocida: el votante recibe un sobre firmado por las autoridades de mesa e ingresa al cuarto oscuro donde están exhibidas todas las boletas.

Se puede elegir una boleta completa (votar a un mismo partido en todas las categorías) o cortar por secciones de diferentes boletas (si se van a combinar diferentes partidos políticos).

También se puede decidir no votar por alguno, depositando en la urna el sobre vacío, lo cual se interpretaría como un voto en blanco. Sin embargo, es importante tener presente que, si se presenta más de una boleta de una misma categoría, se anulará el voto.

Por otra parte, el domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales. Allí se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

Para esta votación, en todas las jurisdicciones se implementará la Boleta Única de Papel, el nuevo instrumento sancionado en el Congreso en 2024.

Aquí, en una sola hoja aparecerá toda la oferta electoral. En las columnas verticales estarán los nombres de los partidos políticos y en las filas, las distintas categorías de votación (diputados y senadores).

Para votar habrá que marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría, y luego depositar la boleta en la urna.