Alejandro reportó: "¿Me pasás las propuestas y proyectos de los candidatos?, ¿la campaña es a intendente o a concejal? Porque veo las campañas y pareciera que va a haber 18 intendentes en el Concejo Deliberante. No se ven proyectos. Ni dar la palabra de no votarse aumento de sueldo, por ejemplo, o no votar presupuesto hasta que se solucione el déficit y deuda o también como propuesta sacar a la luz el presupuesto anual para que tomen dimensión del desastre que son los números. Avísame si conseguís las propuestas reales".

