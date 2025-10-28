Durante la cobertura especial de las elecciones legislativas 2025 en La Opinión & Sin Galera premiamos a los oyentes que enviaron fotos de su domingo electoral.

Los premios incluían una orden de compra por 25 mil pesos y dos kilos de chorizos de carnicería El Pampa y una riquísima picada para 4 personas de Lo De Urbano.

La primera ganadora fue Lucía Bianchi que, además de ir a votar festejó el cumpleaños de su hija, y se llevó la orden de compra en El Pampa.

La foto que envió Lucía Bianchi para participar del concurso.

"Mi marido acomodando el auto para poder llevar a pasear a mi hija, ya que hoy cumple sus 7 añitos”, escribió y compartió una foto del momento.

La segunda ganadora fue Lucía Campodónico, que ganó los chorizos para compartir una riquísima comida con su familia y amigos.

Finalmente, la ganadora de la picada fue Viviana Sabatini que envió su foto y escribió: "Volviendo al campo después de votar, desde Castro hasta Espinillo”. ¡Felicidades para todas!

Viviana compartió una foto del viaje para ir a votar a El Espinillo.

Por otro lado, hasta fin de año continúa el Casting de movileros, donde todos los sábados premiamos a los sampedrinos que se animen a ser periodistas por un día.

El móvil puede ser desde tu casa, en tu barrio, tu trabajo o donde prefieras. El premio final es una estadía en Villa Carlos Paz de La Ideal Turismo.

Reviví en nuestro canal de YouTube la transmisión especial que La Opinión & Sin Galera llevó a cabo de las Elecciones 2025.