Elecciones 2019: Santiago Cúneo pasó por San Pedro para respaldar a sus precandidatos

Este martes, con algunas demoras respecto del horario previsto, el precandidato a gobernador por el partido Dignidad Popular, el el conductor televisivo Santiago Cúneo, estuvo en San Pedro para respaldar las precandidaturas locales de su frente, que tiene tres líneas internas.

De los precandidatos a intendente, estuvieron presentes dos: Silvestre Llarín y Manuel Amado. No se lo vio a Rodolfo Sosa, aspirante al Ejecutivo en la lista que encabeza como precandidato a concejal Antonio "Tony" Correa, que tampoco estaba.

Cúneo llegó a San Pedro en el marco de una recorrida por distritos bonaerenses, junto a su compañero de fórmula, el exdirector del Inadi, actor, músico y también exconductor televisivo, Claudio Morgado, y el precandidato a diputado nacional Jorge Dorio, periodista y escritor que formó parte del staff del recordado programa 678.

Cúneo celebró que en San Pedro haya tres precandidatos que participen en la interna, algo que, sostuvo, le "negaron" en el PJ dentro del Frente de Todos. "Les dijimos que si no había Paso en el peronismo, íbamos a ir por afuera. Nos negaron la Paso por error", señaló.

Entre las propuestas que planteó en la conferencia de prensa, figuran el plan de "volver a la etapa pre batalla de Caseros, para recuperar la ciudad de Buenos Aires para la provincia, a recuperar los terrenos y la riqueza de esa ciudad. Es una vergüenza que exista la palabra autonomía, es una estupidez de la Constitución del Pacto de Olivos", dijo y aseguró: "Los porteños son tan bonaerense como los de San Pedro".

El partido de Cúneo no tiene fórmula presidencial. "Nuestra lista termina o empieza con Julio de Vido como precandidato a diputado nacional", dijo y explicó: "Nosotros dijimos que vamos a acompañar a Cristina y lo vamos a hacer. Alberto es la elección de Cristina, no es el presidente que hubiera elegido, es el que voy a votar para terminar con Macri".

"Nosotros vamos a aceptar el resultado de las urnas y que el que pierde acompaña", señaló aunque se mostró muy crítico con su contrincante del Frente de Todos, Axel Kicillof. "Le pregunto si se siente diputado nacional de la autonomía de la ciudad o se siente bonaerense porteño, en cuyo caso tiene derecho a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires".

Cúneo habló de "eliminar los peajes" y de "terminar con los puertos privados y los consorcios de gestión" en la provincia, de "recuperar el juego", de "terminar con el saqueo y con este modelo expoliador" y de modificar los coeficientes de distribución.

"La provincia de Buenos Aires es lo suficientemente rica para que todos tengan garantizado lo básico para tener un estado de felicidad. Que el gobernador acepte que esto no pase es inmoral, pero cuando sos empleado del presidente de turno no sos gobernador de los bonaerenses sino un delegado del poder central. Yo no vengo a ser empleado del presidente".