Elecciones 2019: Ramanzini participó de la cumbre de Alternativa Federal

Alternativa Federal se convirtió este lunes en la primera fuerza nacional opositora a Cambiemos en confirmar su armado camino a las elecciones 2019, lanzamiento que fue oficializado en una cumbre en Mar del Plata, donde los principales dirigentes de este espacio peronista no kirchnerista dejaron plantada su intención de competir en las presidenciales.

El diputado bonaerense Sergio Massa, el senador rionegrino Miguel Pichetto y el gobernador cordobés Juan Schiaretti encabezaron el acto, del que no participó el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey por una urgencia climática en su provincia y que tuvo al exministro de Economía de Duhalde y Kirchner, Roberto Lavagna, a través de un video.

Por San Pedro, uno de los que participó junto a la comitiva de la segunda sección electoral fue el exconcejal y excandidato a intendente massista Ariel Ramanzini, quien no confirmó todavía si volverá a competir por el Municipio pero aseguró: "Siempre seguí trabajando. Por supuesto que más en silencio, pero seguimos".

En diálogo con La Opinión, Ramanzini dijo que para hablar de candidaturas "falta todavía que se definan muchas cosas" y agregó: "Por ahora estamos buscando acuerdos que sirvan para hacer una oposición fuerte y ver cómo podemos ayudar a que esto se transforme".

Consultado acerca de con quiénes estás dialogando a nivel local para el armado sampedrino de Alternativa Federal, respondió: "Nosotros no excluimos. Queremos que todos se sumen, siempre que tengan algo para aportar y que les interese de verdad salir de esta situación en la que la gente está sufriendo mucho. No llega a fin de mes y cambio no hubo ninguno".