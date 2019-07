Elecciones 2019: qué dijo Karen Fernández en el espacio sorteado en Sin Galera

Camino a las elecciones PASO del 11 de agosto, Sin Galera decidió poner en una urna los nombres de todos los precandidatos a intendente, concejales y consejeros escolares de las ocho listas que compiten en los cuatro frentes electorales oficializados

La primera semana, los sorteados fueron Alejandro Donatti, tercero en la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Cecilio Salazar, quien no pudo salir al aire porque estaba manejando. El segundo sorteado fue Américo “Cacho” Quintana, segundo en la lista de Consenso Federal que tiene a Fernando Nouet como precandidato a intendente.

Esta semana, una de los sorteadas fue Karen Rodríguez, primera precandidata a consejera escolar en la lista de Libres del Sur, que lleva como precandidato a intendente a Mauricio Rodríguez y compite en la interna del frente Consenso Federal, donde enfrenta a Fernando Nouet.

Fernández tiene 42 años y es ama de casa. Madre de tres hijos, asegura que conoce en profundidad la problemática de las escuelas a partir de su propia experiencia como mamá de alumnos.

“Somos gente común, caminamos los barrios viendo las necesidades la gente y tratando de ver, si llegamos, qué podemos mejorar”, dijo sobre Libres del Sur, el partido que a nivel nacional encabezan Humberto Tumini y Jorge Ceballos.

“Somos toda gente de barrio, que vamos por las necesidades que sabemos, que pasamos, que conocemos de adentro”, dijo Karen Fernández, que destacó que en su lista nadie “tiene antecedentes políticos, no han estado en otras campañas prometiendo cosas que no ha cumplido”.

“Siempre decimos que no podemos prometer cosas que no podemos cumplir, hablamos con la gente, vemos sus necesidades y si nos dan su apoyo, su voto, vamos a tratar de mejorar esas necesidades que nosotros, la gente común, tenemos”, señaló.

Uno de los ejes de su propuesta como precandidata a consejera escolar es la necesidad de generar posibilidades de carreras universitarias. “Los chicos no tendrían por qué irse de su lugar, de su casa, alejarse de su familia para poder cursar una carrera y pensar en el día de mañana en tener un título, hoy no pueden acceder a otra cosa que no sea en el nivel privado”, explicó.

“Le pedimos a la gente que nos dé su apoyo porque somos gente común, de barrio, con muchas ganas de hacer cosas”, concluyó.