Elecciones 2019: Luciano Juhant anunció que será precandidato a intendente

Este viernes asomó un nuevo precandidato a intendente para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto: el exconcejal Luciano Juhant, que anunció públicamente su decisión de competir en representación del partido Renacer político y social.

El exconcejal barbierista, expastor evangélico, empleado municipal del área de Licencias de conducir y desde hace un tiempo abocado a su carrera actoral representa al partido que fundó en Catamarca Nancy Stefanoff y que ya tiene presencia en diversas provincias.

"Nuestro objetivo en esta instancia es trabajar en unidad estableciendo alianzas con partidos políticos, organizaciones sociales y/o vecinales con los que podamos consensuar proyectos en común en beneficio de nuestra comunidad", informó Juhant en un comunicado en el que anunció su precandidatura.

Consultado por La Opinión, el exconcejal señaló que su partido está en vías de formalizar un acuerdo con Alternativa Federal, al menos en Catamarca, donde la líder del partido Renacer político y social tiene una postura anitkirchnerista.

En 2015, Stefanoff celebró el triunfo de Cambiemos. De joven fue parte del primer Frente Cívico y Social de esa provincia, que gobernó entre 1991 y 2011, cuando perdió las elecciones con la peronista Lucía Corpacci, reelecta en 2015.

Stefanoff nació en Chaco y es una reconocida referente de la comunidad de descendientes búlgaros. Tras su paso por el Frente Cívico, fundó el partido del que ahora forma parte Juhant, con el que participó en el frente Tercera Posición. Fue parte del partido Valores para mi País, de Catamarca, y residió en Córdoba, donde fue colaboradora del gobierno de Juan Manuel de la Sota.

Sobre las políticas de alianza a nivel local, Juhan dijo que seguirá los lineamientos de sus referentes y ue su postulación no es "rígida", por lo que podría declinar su precandidatura en caso de alcanzar un acuerdo con otras fuerzas políticas. "Yo no estoy rígido, si hay confluencia con una buena alternativa puedo no ser precandidato a intendente, no tengo una postura inflexible", explicó.

"Estamos empezando a caminar un poquito, esta es una fuerza nueva", dijo sobre Renacer político y social, que en 2017 presentó candidatos en las elecciones legislativas nacionales y tiene presencia en Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba, Chaco y Buenos Aires, entre otros distritos.

"Asumo éste desafío impulsado por mi fuerte vocación de servicio público puesta de manifiesto desde hace más de 20 años en diferentes ámbitos de la sociedad", dijo Luciano Juhant en el comunicado que difundió este viernes.

"Vivimos en un tiempo y en una coyuntura donde se hace necesaria la participación activa de quienes, como en mi caso, entendemos que con esfuerzo, buena voluntad, trabajo en conjunto y sobre todo honestidad, es posible generar los cambios necesarios para lograr una mejor calidad de vida para toda la comunidad", señaló.

Sobre el partido Renacer político y social, informó que sus "pilares fundacionales son la integridad, los valores, la transparencia y la inclusión social". Juhant invitó "a todos aquellos que se sientan identificados con esta visión de la política y del servicio público a que se acerquen a nuestro espacio, haciendo lo propio nosotros con aquellos que nos convoquen".