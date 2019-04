Elecciones 2019: las encuestas colocan a Macri por debajo de Salazar y Vidal en San Pedro

Camino a las elecciones presidenciales de este 2019, en las que además hay que elegir gobernador e intendente, las encuestas están a la orden del día y ganan a diario las publicaciones políticas y los comentarios en redes sociales.

El intendente Cecilio Salazar reveló que una encuesta local señala que al presidente de la Nación Mauricio Macri "no le va tan bien" en San Pedro, como sí sucede, aseguró, con él y la gobernadora María Eugenia Vidal.

Aunque siempre hay que tener en cuenta que las encuestas son apenas una fotografía de la realidad, un recorte mínimo y, muchas veces, interesado, no dejan de formar parte de las evaluaciones que hacen todos los sectores políticos a la hora de tomar sus decisiones.

En San Pedro hubo un relevamiento telefónico semanas atrás, en el que se propuso a nueve posibles candidatos a intendente: "Cecilio Salazar, Mario Barbieri, Marcos Arana, Roberto Borgo, Ariel Ramanzini, Daniel Monfasani, Gustavo Alcorta, Carlos Rotundo, Fernando Nouet".

Además, preguntaba por la imagen del secretario de Coordinación e hijo del intendente, Ramón Salazar, del propio Cecilio Salazar, de Marcos Arana y de Mario Barbieri, ara luego consultar sobre qué imagen tiene el encuestado del presidente Mauricio Macri, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la gobernadora María Eugenia Vidal.

El sábado en Sin Galera, el intendente reveló que esa encuesta fue encargada por el sector político que él lidera en San Pedro, Cambiemos. Aunque no dio detalles de los resultados, sí reconoció que al presidente Mauricio Macri no le fue bien en la apreciación de los consultados.

"Tenemos los resultados de la última (encuesta) telefónica, que dicen que Mauricio no está tan bien (en San Pedro). Lo digo para no mentirnos a nosotros mismos: no podemos creernos que está todo bien, eso lo pueden decir desde atrás de los escritorios", disparó el intendente.

En Cambiemos, contó, hay encuestas que señalan que algunos intendentes oficialistas dependen mucho del arrastre de la gobernadora Vidal, sobre todo en el interior bonaerense. Aunque eso, sostuvo, no sucede en San Pedro, donde los relevamientos lo ubicaron por encima de ella.

"En San Pedro las encuestas nos dan por encima de Vidal, que también está muy bien. no es el caso de Macri. T, yo fui muy crítico del relato del kirchnerismo, de que estaba todo bien y no era así, se estaban robando el país, y no quiero que mi gobierno haga lo mismo, hay que contarle la verdad a la gente.