Elecciones 2019: la encuesta telefónica que propone 9 candidatos a intendente

A menos de tres meses de la fecha límite para la presentación de candidaturas para las elecciones 2019, una encuesta telefónica consulta en San Pedro por nueve posibles candidatos a intendente, cuyos nombres podrían aparecer en las boletas de las PASO.

La encuesta está pregrabada y llama a los teléfonos fijos. Al atender, la consulta comienza con preguntas sobre sexo, rango de edad y nivel educativo, para luego consultar sobre qué imagen tiene el encuestado del presidente Mauricio Macri, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la gobernadora María Eugenia Vidal, en ese orden.

Luego pregunta por la imagen "muy buena, buena, regular, mala o muy mala" del "intendente Cecilio Salazar; Ramón Salazar; Mario Barbieri; Marcos Arana", en ese orden y de esa manera, para después proponer nueve candidatos a intendente.

"Si tuviera que votar a intendente entre estos dirigentes políticos locales: Cecilio Salazar, Mario Barbieri, Marcos Arana, Roberto Borgo, Ariel Ramanzini, Daniel Monfasani, Gustavo Alcorta, Carlos Rotundo, Fernando Nouet", consulta.

De todos ellos, se sabe que Mario Barbieri y Daniel Monfasani no tienen intenciones de ser candidato o al menos no lo han expresado abiertamente. Salazar dijo que todavía no decidió si irá por la reelección, aunque todo indica que sí. Roberto Borgo y Carlos Rotundo no son nombres que se hayan propuesto las mesas de conversaciones, aunque nunca se sabe, ya que son militantes activos.

Marcos Arana sería el precandidato radical del Partido Justicialista y entre el kirchnerismo hay sectores dispuestos a acompañarlo. Gustavo Alcorta, aunque alejado hace décadas de la política, volvió a participar de reuniones y es uno de los nombres que el pangarismo propone.

Fernando Nouet es el único que seguro será precandidato y Ariel Ramanzini dijo el mes pasado que estaba "buscando acuerdos que sirvan para hacer una oposición fuerte" y que para hablar de candidaturas "falta todavía que se definan muchas cosas".

De la órbita nacional y provincial, también consultará acerca de por qué espacio político votaría y propone: "El que lideran Macri y Vidal; Cristina y Kicillof; Massa, Lavagna y Urtubey; Del Caño y Pitrola" más opciones para ninguno de ellos o indecisos.

De la misma manera, pregunta a quién votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy: Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Roberto Lavagna y Nicolás Del Caño son las opciones. Para gobernador son: María Eugenia Vidal, Axel Kicillof, Martín Insaurralde y Cristian Castillo.

El calendario electoral señala que el 22 de junio vence el plazo para la presentación de listas de precandidatos para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Oblilgatorias (PASO), que serán el 11 de agosto y en la que se definirán los candidatos para las generales del 27 de octubre.