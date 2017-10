Elecciones 2017, Con Álvarez Rodríguez, Baraybar cerró campaña y pidió votar a Unidad Ciudadana

Este martes, el frente Unidad Ciudadana, que tiene como principal referente a la expresidenta de la Nación y candidata a senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, cerró campaña en San Pedro, con un acto que encabezaron los candidatos locales junto a la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez.

La presidenta interina del PJ bonaerense y sobrinanieta de Eva Perón acompañó a Martín Baraybar, Soledad Llull, Juan Cruz González, Sofía Rotundo, Agustín Díaz y el resto de la lista en un acto que contó con militantes sampedrinos y de las localidades, desarrollado en la sede del PJ.

"Uno escucha que el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes, que la netbook que al pibe le daban ya no está, que el viejo tenía resueto el tema de los remedios y ya no los tiene, que el comerciante vende menos porque el mercado está achatado, o el que producía algo y ahora lo traen por dos pesos desde afuera, esos son los problemas que nos rodean", dijo Álvarez Rodríguez antes de entrar al acto.

"Esta es una elección legislativa. Desde que Macri y Vidal asumieron, pusieron en marcha un ajuste y un endeudamiento fenomenal, que se va a agudizar si ellos obtienen más legisladores. Vienen dos proyectos concretos: la reforma previsional y la flexibilización laboral", sostuvo la diputada naciona.

"La primera, vamos a volver al sistema privado de reparto y van a a aniquilar el Anses; la segunda, nos van a extender la edad jubilatoria; la tercera, las paritarias van a segujir siendo por debajo de la inflación y los sueldos no van a valer nada", dijo.

La titular del PJ bonaerense y sobrinanieta de Eva Perón sostuvo que "acá hay que elegir si te va a defender Jorge Taiana o Gladyz González, que ni siquiera sale a hablar, se ve que Vidal habla mejor que ella". "Necesitan sindicatos débiles para instalar la reforma laboral que pretenden, pero no lo vamos a permitir porque podemos ponerle un freno al ajuste", dijo en el acto.

Por su parte, Baraybar llamó a vota por Cristina Fernández de Kirchner y por la lista de Unidad Ciudadana para, como sostuvo durante toda la campaña, evitar que el oficialismo local tenga una mayoría abrumadora en el Concejo Deliberante y haya debates en los temas que interesan a los sampedrinos.

El candidato a concejal destacó en su discurso la tarea de los militantes que hicieron "un gran esfuerzo" para "sin contar con grandes recursos" llevar las propuestas del kirchnerismo a los barrios y las localidades.

Antes de encabezar el acto, Cristina Álvarez Rodríguez se reunió con los candidatos locaes, autoridades del kirchnerismo y militantes históricos del peronismo que apoyan las candidaturas de Unidad Ciudadana.