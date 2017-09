El Tribunal de Disciplinas suspendió provisoriamente a Daniel Guerrero

El Tribunal de Disciplinas de la Liga Sampedrina (LDS) se reunió el martes por la noche y suspendió provisoriamente al árbitro Daniel Guerrero quien impartió justicia en el duelo de cuartos de final del Clausura en el que Mitre le ganó 3 a 0 a Rivadavia en el José Matías y parte de la parcialidad local lanzó escupitajos al asistente José Gorbarán y piedras al campo de juego.

A pesar de que Guerrero no informó los hechos por no considerarlos de gravedad y evitar una sanción para el clbu baraderense, el órgano encargado de impartir justicia aplicó al juez el articulo 22 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): "Si al sesionar el Tribunal de Disciplina, las actuaciones producidas no se hallaren en estado de resolverse definitivamente, corresponde decretar la inmediata suspensión provisional del acusado de falta cometida en calidad de jugador, integrante de personal técnico, empleadode club, árbitro, árbitro asistente, asistente deportivo u otras autoridades establecidas con funciones de análogo carácter".

Además, el Fortín deberá presentar un informe de las "anomalías" que ocurrieron en su cancha en el cotejo en que fue eliminado del Román Misenti.