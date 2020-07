El testimonio de Micaela, joven recuperada de coronavirus: "Hoy es un día emocionante"

"COVID-19, fuck you", tituló Micaela Napolitano, de 30 años, el mensaje que posteó en sus redes sociales para anunciar a sus allegados en Facebook e Instagram que le dieron el alta y desde este jueves es paciente recuperada de coronavirus.

"¡Hoy es un día emocionante! Hoy recibí el alta por COVID-19. Hace más de 14 días que estuve aislada en mi habitación, sola, sin poder tener contacto con nadie", contó la joven, que posó con el resultado en mano y la felicidada de haber atravesado la enfermedad sin complicaciones.

Micaela relató que cuando presentó pérdida del olfato se preocupó y concurrió al Hospital, donde le tomaron la muestra y le impusieron el aislamiento. "Esperé el resultado varios días y me dio positivo. A los pocos días me volvió el olfato, no tuve otro síntoma", contó.

Durante al aislamiento estuvo confinada en su casa, preocupada porque vive con sus padres, que tienen edad para ser considerados dentro de los grupos de riesgo. Por suerte, "ninguno se contagió", detalló.

"Destaco el trato de todo el personal del Hospital y de la Dra. Francisca (Urrutia) que me hizo el seguimiento todos los días por WhatsApp. Agradezco enormemente a todos mis amig@s y a mi familia que la amo y se banco todo esto", señalo.

Micaela Napolitano relató en su mensae que tuvo "ciertos problemas porque la info trascendió y comenzaron algunos escraches". En ese setido, reflexionó: "Hay gente que cree que nunca se va a contagiar o que nunca le va a pasar y tira mierda para todos lados".

"A esa gente que piden siempre los nombres de los 'infectados' sólo para tener a alguien a quién señalar o para satisfacer su hambre de chusmerío, sepan que en lugar de ayudar generan miedo y es por eso que cada vez quiero más a los perros que a las personas", dijo.

Micaela anunció que va a "tratar de ayudar a la gente que esté transitando por esta maldita enfermedad donando plasma, que es lo más importante ahora" y cerró así su mensaje: "Mucho amor a toda la gente que se preocupó y también a la que se dedicó a hablar de mí. ¡Besos para tod@s!".