El Team Guerreros hizo una demostración de boxeo al aire libre
El domingo por la tarde, el Team Guerreros realizó una demostración en Boulevard Moreno al 500 en la que participaron boxeadores de todas las edades.
