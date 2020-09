El TC Mouras, en el que compiten Morro Iglesias y Junior Solmi, se reanudará el próximo fin de semana en San Nicolás

El campeonato de Turismo de Carretera Mouras (TC) en el que participan Fernando Iglesias -h- y Junior Solmi se reanudará el 19 y 20 de septiembre en el autódromo de San Nicolás luego de la suspensión a mediados de marzo por la pandemia de coronavirus.

La Asociación de Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) lo anunció en la transmisión en vivo por la TV Pública de la cuarta fecha del TC que se llevó a cabo el fin de semana también en el circuito nicoleño. En el caso del TCM, se desarrollará solo la tercera jornada del calendario y se aplicará un estricto protocolo sanitario.

En el transcurso de la semana se conocerá si los sampedrinos se inscriben o no a la jornada. En el caso de Iglesias su objetivo es escalar al TC Pista y, para eso, necesita estar entre los mejores ocho pilotos de la temporada. Solmi, en tanto, estuvo en una de las dos jornadas que se desarrollaron a principios del 2020 y, meses atrás, explicó que su respuesta a subirse a un auto es siempre un "no" pero no cerró la puerta definitivamente: "Va a quedar hablar con la gente que me da una mano, el equipo y plantear las cosas. Como piloto tengo que entender que las empresas están fundidas y no me da la cara ir a pedirles para ir a correr, es la realidad".

Con apenas dos finales completadas, Morro está 13° en la tabla de posiciones con 32,5 puntos mientras que Solmi acumula 10 y está 33° teniendo en cuenta que sólo se presentó en una fecha. El líder es Juan Manuel Tomasello con 60,5 unidades seguido de Matías Canapino (46) y Facundo Chapur 45).