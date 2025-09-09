El taller de dibujo y pintura del Centro Juvenil 400 pide ayuda para ganar un concurso
Mariana compartió la publicación del taller del Centro Juvenil 400 y escribió: "Hola, mi niño participa de un taller de pintura y participan de un concurso para que les den pinturas y materiales para pintar mural. Necesitamos que pongan un like para ganar. Agradecería que difundan para poder ganar".
