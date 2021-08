El Sindicato de Municipales denuncia a Cuñer por persecución laboral: “Le hizo perder trabajo a una compañera”

La denuncia es por presunto "hostigamiento" contra una empleada a la que "no le da el pase" a pesar de que ya trabaja en otra área. "Llamó a un prestador turístico para decirle que si ella trabaja con él no lo va a ayudar y la echaron", detalló. Cuñer dijo que "eso no es real" y prefirió no hacer declaraciones.