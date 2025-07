El sampedrino Luciano Juhant, exdelegado de Santa Lucía, exconcejal y que también se desempeña como actor, participó en la nueva película nacional de Netflix, Lo dejamos acá.

La ficción está protagonizada por Ricardo Darín y Diego Perretti, y cuenta la historia de un psicoanalista que tras perder la fe en la psicología comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes, pero todo da un giro cuando conoce a un escritor con un bloqueo creativo que llega a su consulta.

El rodaje de la producción comenzó hace algunas semanas y Juhant fue convocado para participar como actor extra en diversas escenas.

“Tuve la oportunidad y el privilegio de participar como extra actoral en un par de escenas de una película que se está grabando para la plataforma Netflix y cuyos protagonistas son dos de los más grandes actores argentinos: Diego Peretti y Ricardo Darín”, comentó Juhant.

El sampedrino fue parte de una escena en donde el personaje de Peretti presenta su último libro ante un importante auditorio, en el que se encuentra el personaje de Darín mezclado entre el público.

“Sin duda compartir un día de rodaje con dos figuras de tamaña talla tanto en lo profesional como en lo humano, representa para mí un hito en mi carrera y sobre todo un gran aprendizaje del trabajo actoral tanto delante como detrás de cámara”, expresó el sampedrino a La Opinión.

Además, en las redes sociales, Luciano compartió un emotivo mensaje donde expresó su felicidad ante la experiencia.

“En 2017 me inscribí con mucho entusiasmo en un taller de teatro dirigido por mi amigo Santi Altolaguirre. Sin saber bien qué vendría por delante comencé a transitar ese (este) camino que cada vez me resultaría más interesante y atractivo. Pude descubrir que la actuación ya no era ni es una cuestión de gusto personal sino de PASIÓN. Uno de los sueños que marqué desde hace un tiempo en todo este proceso, es el de tener la posibilidad de compartir al menos una escena (bolo) con alguien que admiro sobremanera y quién considero es el mejor actor argentino contemporáneo y que se encuentra entre las más estelares figuras internacionales, Ricardo Darín".