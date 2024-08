El domingo 15 de septiembre habrá una gran fiesta gaucha por los 39 años de El Rincón de los Gauchos. El Centro tradicionalista con sede en calle Independencia al 3.000 está organizando las celebraciones que congregarán a jinetes y tropillas de la zona.

La fiesta gaucha arrancará el domingo 15 a las 10.00 de la mañana, con la concentración de paisanos en el inicio de calle Mitre para dar paso al desfile por la calle principal de la ciudad, tal como sucede todos los años.

Para las 10.30 está programado el acto central en la intersección de Mitre y 3 de Febrero que coronará la presentación del ballet folklórico local “Florcita de Cedrón”.

Como no podía ser de otra manera, el Centro Tradicionalista prepara para el mediodía de ese domingo, un almuerzo bien criollo y campero en la sede de Independencia al 3.000.

A partir de las 14.00 comenzarán las actividades recreativas y destrezas gauchas con monta de bastos y encimeras, monta puesta por los tropilleros.

Siete tropillas participarán del evento: Los Taitas de Mendizábal, los Don Joaquín de Facundo Paris, El Regreso de Vianny, El Fiador de Omar Aldazábal, Los Castrenses de Juanjo Batalla, La Sinquerencia de Luciano Simo y La Argentina de Sergio Retondo.

Se preveen seis broches de oro en crines, donde participarán Antonio Correa y La Chambona de Batalla, Ramón Segovia y El Jirafale de Batalla, Pirincho Rolfo y El Argentino de Batalla, Nico Postanaro y El Indeciso de París y Alejandro Goyena vs. El Cenizo de Simo.

Además, siete broches de oro en basto con Lito Fernández vs. La Mariposa de Mendizábal, Gabriel Garibaldi y El Barato de Paris, Manuel Sánchez vs. En el Poncho Blanco de Retondo, Pablo Sarlo vs, El Infierno de Simo, Ricardo Rodriguez y El Tatu de Vienny, Antonio Correa vs. El Alma Gaucha de Batalla y Lisandro Montiel vs. El Loco de Aranzábal.

Los organizadores de la fiesta aniversario confirmaron que habrá $ 700.000 en premios para los competidores. La animación estará a cargo de Lucas Arce y Mario Zabala. Como no podía faltar la payada participarán de la fiesta Cristiano Tali y Alan Rodríguez.

Apadrinarán el evento los hermanos Flores, Javier Formoso, Nahuel Marochi y Sebastián Delucca.

Como en cada fiesta gaucha estarán presentes los pilcheros con sus puestos, que en esta oportunidad no pagarán sisa y deberán confirmar su participación comunicándose al 3329 548850

La entrada general tiene un costo de $ 7.000 y ya están en venta a través delos integrantes de la comisión del centro tradicionalista.

