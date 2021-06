El relato del hijo de “Cacho” Quintana: pagó en Coopser para que asistan a la madre, paciente de PAMI a la que nadie atendía

Guido Quintana es hijo del director del Cementerio, Américo “Cacho” Quintana. El lunes por la noche su madre sufrió un episodio de salud por el que pidió atención a la Guardia del Hospital Emilio Ruffa pero no la asistieron y, por sus propios medios, la llevó a la “salita roja” y la Clínica San Pedro, donde no había médico, y terminó en el Sanatorio Coopser.

“Ella se acuesta temprano. A las 23.00 se descuelga de la cama ahogada, que no podía respirar, que no le pasaba el aire. Entonces la tengo en brazos y la intento calmar, en eso mi padre se pone a llamar a la ambulancia, la ambulancia determina que no era necesario mandarla porque ya la había visto por teléfono”, relató en Radio Cuarentena.

La persona que atendió el teléfono en el 107 le preguntó la edad y otras cuestiones que admitió desconocía porque no es “médico”. Por eso, en la desesperación, decidió llevarla en su auto: “Me mandan a la salita roja. Voy a buscar mi auto que lo tengo a tres cuadras, hago de ambulanciero, la llevo a la salita roja, me canso de golpear en la salita roja y no salió nadie. Termino en la Clínica San Pedro. Me dicen que el médico de guardia tenía que aparecer a las 20.00 y eran las 23.00 y no había aparecido”.

“Si mi mamá se tiene que morir, se tiene que morir. Pero no porque un negligente no me mande una ambulancia” Guido Quintana

Con su mamá a bordo de su auto, Guido fue “de raje”, según graficó, al Sanatorio Coopser. “Ella estaba pálida como un papel”, aseveró. “Después de pagar en la Coopser, que es una Clínica privada y yo entiendo que hay que pagar, la atienden. Lo único que hacen es tomarle la presión, la miran, le dicen que tome un antibiótico, que se haga gárgaras de limón y la mandaron para mi casa. Eso fue todo”, aseveró.

Tras la situación, contó que su mamá, que es paciente de PAMI, está “mejor”. Respecto de su reacción, analizó: “Uno en la desesperación, de tener a mi vieja en brazos, de que se me estaba muriendo porque estaba blanca y no respiraba, no reaccionaba, no sabía qué hacer. Hasta que no te pasa, uno no lo entiende, pero bueno, me tocó a mí”.

En la familia Quintana todos los integrantes tuvieron coronavirus. Incluso, la madre de Guido, que es paciente oncológica y tiene problemas respiratorios, fue vacunada con la primera dosis y “Cacho” Quintana con ambas.

Por último, dijo que la sociedad de San Pedro está “en las manos de Dios” porque más allá de su caso particular, a “todo el mundo” le están “pasando cosas iguales”.

“Yo creo que la situación de la pandemia empeoro todo. Te hablan de empatía y la empatía no existe. La empatía es me cuido yo y vos morite. Yo porque tengo la posibilidad de tener auto y anduve a las corridas. ¿Y si no tengo la posibilidad?”, cerró.