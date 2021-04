El relato de Stella, la hija de la mujer que falleció tras contraer Covid-19 en la clínica San Pedro

Irma Heguy, de 89 años, falleció el viernes y la Secretaría de Salud la informó como paciente fallecida con coronavirus, tras permanecer internada en la clínica San Pedro, donde había ingresado una semana antes a causa de un cuadro de infección urinaria.

Publicidad

El sábado en el programa Sin Galera, Stella Maris Vazquez, una de sus hijas, relató las dificultades que afrontó la familia para cuidar a su madre en “lo que ellos le llaman el sector limpio, que de ahí a limpio.. no parece limpio”, aseguró.

Irma Heguy permaneció internada durante una semana en sala común por un cuadro de infección urinaria. “Sobre el ala de la calle Quiroga están los de Covid y sobre Belgrano la internación común. A veces yo subía y estaban las puertas grandes abiertas de par en par, o sea que circulaban como si nada”, explicó su hija.

Aunque pudo recuperarse de ese episodio y recibió el alta, a los pocos días manifestó síntomas de Covid-19. “A mi mamá la cuidamos como oro, pero con esa higiene no podíamos hacer otra cosa. Le dieron el alta y el sábado le agarró 38 de fiebre. Llamé y el 107 me dijo que ya eran más de las 12.00 así que que la hisopaban el lunes, porque sábado y domingo no hisopan”, detalló Vazquez.

Sin embargo, a la familia de Irma Heguy todavía le aguardaban horas de mayor incertidumbre, que llegaron con la internación de la mujer de 89 años en el sector para pacientes sospechosos de Covid-19.

“Tenía que ir donde estaban todos, con un familiar a cuidarla. Yo tengo 64 y no estoy vacunada. Mi hermana que cumple 60 en unos días se quedó porque estaba vacunada, por problemas cardíacos. Se quedaban, pero sin medidas de seguridad más que el barbijo, y sin ninguna información”, detalló Stella Maris, que ahora tiene a su hermana con Covid-19 positivo y a su hermano hisopado.

“No había un médico que aunque sea le diga que los hijos no podíamos estar. Mi mamá le preguntó a una enfermera si la habíamos abandonado”, señaló la familia de Irma Heguy.

En su relato de Stella Maris Vázquez detalla además de la falta de higiene en sanitarios y de médicos, un encuentro con la doctora Teresa Tomasiello, presidenta del Directorio de la clínica. “Hablé con Tomasiello para saber cómo comunicarme con mi mama, y me mandó a llamar a la administración, y se enojó porque le di a entender que le quedaba grande el puesto. Decía que nos contagiamos porque salíamos todos juntos a fumar”, explicó.