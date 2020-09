"El recurso humano es escaso, entonces les pedimos por favor: conciencia", dijo Romina Savoy, jefa de terapia

La doctora Romina Savoy es especialista en terapia intensiva y recuperación cardiovascular, y trabaja como jefa del servicio en el Sanatorio Coopser, además de desempeñarse en la terapia del Hospital de San Pedro, y este sábado en Sin Galera dio detalles de cómo se atraviesa la pandemia desde ese lugar crucial para pacientes contagiado de coronavirus que necesitan asistencia.

"Te voy a decir la verdad. Hay muy poca cantidad de especialistas, el recuerso es limitado. Muy poca gente elige la especialidad porque vivís de guardia, y ahora estamos limitados porque las ciudades te piden exclusivdad. Como le pasa a los chicos que hacen residencia que no viajan de Rosario hacia acá", explicó Savoy.

La especialista explicó cómo se trabaja en la guardia y destacó el trabajo de kinesiólogos y enfermeras, quienes son, junto a los médicos, "los pilares de la terapia intensiva": "El kinesiólogo hace que tengas mejor manejo respiratorio y poder mejorar tu función motora. Y la enfermera la mano derecha número uno. Es la que todo el tiempo entra, se viste, se desviste, y creo que es la que más expuesta está".

"El recurso humano es muy escaso. Por más que compren mil respiradores, no hay médicos para manipularlos. Les pido a los oyentes, por favor, conciencia. Es su familia la que está acá adentro, la que después no podés ver", explicó Savoy y agregó: "La gente no le tiene miedo. Yo tampoco le tengo miedo, le tengo respeto. Y sabiendo lo que sé, siendo médica, no quiero infectarme. Me parece una burla la gente que anda reunida, que no usa barbijo. ¿Tan difícil es poder respetar al otro?".