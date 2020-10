El récord argentino en maratón de Raúl Llusá cumplió 41 años: Osvaldo Suárez, el fenómeno al que le rompió la marca

"Lo más importante del récord fue haberle quebrado la marca a Osvaldo Suárez que tenía todos los récords argentinos desde 3 mil metros a 42, 195 kilómetros de los últimos años, admitió Raúl Llusá en 2019 cuando el 30 de septiembre de ese año se cumplieron cuatro décadas de haber logrado el récord argentino en maratón, el trofeo más importante del atletismo sampedrino al que no le sobran grandes hazañas.

Juan Osvaldo Roberto Suárez nació en Wilde, Provincia de Buenos Aires, en 1934 y falleció el 16 de febrero de 2018 a los 83 años. Como atleta, fue uno de los más extraordinarios de Argentina y dominó una época incluso aun cuando la Revolución Libertadora (dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1955 y 1958) lo sacó de los Juegos Olímpicos Melbourne, Australia, 1956 acusado de "recibir favores en los viajes". Antes que él, los mejores fueron Juan Carlos Zabala (oro en Los Ángeles, Estados Unidos, 1932), Delfo Cabrera (oro en Londres, Inglaterra, 1948) y Reinaldo Gorno (plata en Helskinki, Finlandia, 1952).

Llusá completó la maratón 4 segundos más rápidos que Suárez

En su palmarés, todo logrado antes de que Llusá le quite el récord argentino en maratón, Suárez ganó tres veces seguidas la San Silvestre; fue el representante argentino en Roma 1960 (9º; ganó el etíope Abebe Bikila descalzo) y Tokio 1964; medallista de oro en diferentes distancias en los Juegos Panamericanos México 1955, Chicago 1959 y San Pablo 1963; y múltiple vencedor en sudamericanos e iberoamericanos. Además, en 1958 recibió el Olimpia de oro al mejor deportista nacional de ese año y en 2010 el del Bicentenario al mejor desde 1954. Incluso, una de las pistas del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) de Capital Federal, lleva su nombre.

Lo más rápido que completó una maratón Suárez fue en 2 horas 21 minutos 26 segundos. Esa marca, como sostuvo Llusá, parecía inalcanzable pero el sampedrino la superó por 4 segundos en Mar del Plata hace 41 años y entró en la historia grande del deporte a pesar de que él mismo, con la humildad que lo caracteriza le resto relevancia en el marco del anterior aniversario: "Fue un logro en términos de velocidad pero no en importancia porque hubo otros que ganaron medallas olímpicas en maratón. Eso es mucho más importante que el récord mío. En otra época se corría un poco más lento y yo en mi época superé todas las marcas anteriores".

-Suárez en la pista del Cenard que lleva su nombre.

Ya retirado de las competencias, Suárez siguió ligado al atletismo porque fue entrenador y promotor desde donde impulsó la creación de la maratón internacional de Buenos Aires. Sus últimos años los pasó en Avellaneda hasta que falleció a sabiendas de que Llusá le sacó uno de sus tantos logros a pesar de que en esa época, tal relató el sampedrino, "se consideraba algo prohibido romperle un récord" a la leyenda. Y, con muestras de lo que es su personalidad, Raúl cerró: "Era una barrera mental. Yo obviamente no decía nada para no tirarme a todos en contra, lo conversaba con gente cercana nada más y yo me animé porque los tiempos me daban. Eso es lo más rescatable de todo: el atrevimiento, el coraje y la decisión de hacer algo así, después que salga o no es otra cosa. Eso te pone en el título de corredor revolucionario que es lo que me gusta".

Actualmente, el argentino más rápido en hacer 42,195 kilómetros fue Antonio Silio (2 horas 9 minutos 57 segundos) el 30 de abril de 1995 en Hamburgo, Alemania.