El reclamo de Víctor: "¿Qué pasa con la educación primaria?"
Víctor envió un mensaje y dijo: “¿Qué pasa con la educación primaria ? Están nuestros hijos desprotegidos por el mismo sistema que protege al docente de la incapacidad laboral. ¿Vale acaso más un sindicato que el propio alumno y su integridad? ¿Acaso la seguridad de nuestros hijos está por debajo en el último eslabón priorizando los delirios de este sistema?”
