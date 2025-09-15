El reclamo de Víctor: ¿Por qué la gente estaciona donde no debe?
Víctor envió un mensaje y dijo: “En el club náutico hay tres carteles que indican prohibido estacionar ni detenerse, aun así, rompen las normas, jamás hacen nada y siguen haciendo lo que quieren en ese sector, donde corredores y peatones nos vemos obligados a bajar a la calle, corriendo riesgo de ser atropellados. Basta de violar las normas de tránsito con total impunidad".
