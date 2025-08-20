El reclamo de Víctor: "Están discriminando a los feriantes"
Victor Le Roux envió un mensaje y dijo: "Esto es un llamado a toda la comunidad. ¿A cuántos de ustedes les gusta pasear por el Paseo Público y sobretodo por la feria artesanal? Bueno les pido ayuda para poder hacer algo al respecto ya que en esa feria artesanal están discriminando a los feriantes, se los echa sin motivo poniendo a dedo a quien arregle con ellos, si protestan o reclaman o te echan o te descartan al fondo de todo. Te cobran un canon disparatado, el seguridad nocturno parece Dani La Muerte por lo que te cobra. La que organiza esa feria no debería tener ningún puesto de venta, ya que no pertenece a los feriantes artesanos y le consulto a esa señora si sus productos y puesto están registrados en bromatología y si tiene todos los requisitos que ella misma te pide que algunos no tienen ya que están a dedo en ese lugar. Nada de lo que está pasando en esa feria es normal sobretodo cuando hay discriminación. A ver si hacemos algo y les damos a los feriantes la oportunidad de poder hacer su trabajo de manera pacífica y no estar al pendiente de quienes se creen dueños de la vida del paseo público".
