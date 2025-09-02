El reclamo de un vecino: "Miren lo que son las calles de La Tosquera"
Cristián envió un video y relató: "Miren lo que son las calles de La Tosquera, nadie hace nada, no pasan máquinas, nada".
