El reclamo de Guadalupe: "San Pedro es la única ciudad que no tiene un balneario"
Guadalupe envió un mensaje y dijo: “¿Por qué no aprovechan? Hay tantos políticos que se están peleando por ganarse un pesito más, si hicieran un balneario sumarían muchos puntos”.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión