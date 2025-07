Eduardo envió un mensaje y reclamó: “La verdad que da mucha bronca, mucha indignación. Desde parte de la organización de esta Fiesta de la Naranja 2025, que la verdad que la veo deprimente. ¿Por qué? porque veo que la gente que está en la organización no tienen dos dedos de frente y no se saben organizar ni su propio desayuno. Acá voy con esto, que vos tenés que fijarte, si vos ves que te va a llover todo el fin de semana, vos no podés organizar una fiesta. ¿Me explico? O sea, a ver, ¿que no hay otra fecha? Sí, hay otras fechas, ¿ok? Entonces vos no podés hacer una fiesta en un fin de semana como el que estamos pasando, ¿ok? que la mayoría del turismo se te fue para otro lugar porque ah no si va a llover qu vamos a ir a gastar dinero de gusto explico lo que voy Es una pena es una l pero bueno ac esto sucede cuando hay gente que no sabe organizar ni su propia vida La verdad que es una pena muy grande, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Les he gustado que lo hubiesen hecho en algún otro fin de semana, postergarlo, que aparte no traen números buenos digamos si no sé si la plata estuvo y se la guardaron para para las campañas que seguramente que ha sido así pero podrían haber traído algún número bueno para el fin de semana pero aparte de eso hablo hecho en un fin de semana sí con un buen tiempo con sol, con un problema de temperatura mucho mejor a la que estamos pasando”.

