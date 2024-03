Beatriz reportó: “Hace casi dos meses estoy sin agua en mi casa. Me cansé de hacer el reclamo y de las cloacas ni hablar. Ya no sé dónde llamar o con quién comunicarme. Con la lluvia fue terrible. Todo inundado. No tengo respuesta. Llamo desde diciembre de 2023. Es en Cruz Roja, entre Lucio Mansilla y Martín Fierro. Si pudieran publicarlo y que alguien tome conocimiento es horrible acarrear agua de la casa de los vecinos”.

