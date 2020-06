El policía que sufrió un infarto mientras estaba trabajando se recupera en su casa

El efectivo de 37 años, que el 26 de mayo tuvo un problema cardíaco mientras realizaba allanamientos en distintas casas del barrio 1º de Mayo, fue sometido a estudios en el Hospital Emilio Ruffa y, posteriormente, en San Nicolás y fue dado de alta aunque está en reposo en su vivienda particular en Gobernador Castro. "Me encuentro en mi casa con mi familia, la cual me acompaño en todo momento", publicó días atrás en su cuenta de la red social Facebook.