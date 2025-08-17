Una madre reportó el reclamo constante que hace desde hace más de un mes para que arreglen la rampa para personas con discapacidad de los colectivos de corta distancia Evhsa.

El pedido es principalmente dirigido al colectivo de la línea 522, que es la que va hacía la localidad de Río Tala, donde la mujer reside junto a su hija, de 23 años que se encuentra en sillas de ruedas.

“Desde el 15 de julio estoy esperando que arreglen la rampa del colectivo y nada, se burlan en la cara. Según me dijeron se llevan por las veces que se ocupa la rampa. Mi hija viaja cuando lo necesita. Es obvio que viajamos poco porque la cuido mucho y en verano sí viajamos todos los findes”, comentó la mujer a La Opinión.

La mujer reclama desde hace varias semanas al número de WhatsApp de la empresa y siempre obtiene la misma respuesta: ´La vamos a tratar de acomodar´.

Los mensajes con el WhatsApp de la empresa.

Por otro lado, la mujer, que viaja todos los días hacía San Pedro para ir a trabajar, señaló que mientras la rampa permanece rota, el boleto del colectivo aumentó dos veces.

“No es acomodar, es arreglar bien algo donde arriba va a ir una persona en silla de ruedas. En menos de un mes dos aumentos de boleto, pero nada de cumplir como lo dice la ley”, finalizó.

