Un vecino envió un mensaje y dijo: “¡Basta de política sucia! Sean transparentes aunque, claro, esa parece ser una palabra que no figura en sus vocabularios. Atiendan a las personas con la misma prioridad que le dan a un político o a un conocido. Este es el mundo del revés: premian al mal trabajador y hostigan al que cumple con su deber. ¡Ojo! El estrés laboral existe. El suicidio existe. Siempre hacen la vista gorda ante ciertos temas y personas. Es una vergüenza. Basta de política barata. Para quienes estudiaron enfermería como corresponde, se recibieron y mandaron su CV con matrícula en mano, es una burla que tomen personas sin título, que no pueden realizar prácticas invasivas ni firmar una historia clínica. Pero igual cobran un sueldo. ¿Eso no es robarle al Estado y a la gente? Y encima se ríen de quienes se formaron como corresponde".

