El Partido Comunista le respondió a Rivas por el mural del Che Guevara: “Peleó por lo que pensaba y dio su vida por eso”

Desde la alianza electoral Avanza Libertad, que nuclea a partidos liberales o “libertarios”, el referente local Martín Rivas cuestionó el mural que el Partido Comunista inauguró el sábado pasado en la plazoleta Che Guevara, en memoria del líder revolucionario argentino cubano. El excandidato a concejal sostuvo que es “un asesino mesiánico” y consideró que no debería haber homanajes de ese tipo.

El máximo referente local del Partido Comunista, Roberto “Tati” Escalzo, concejal suplente del Frente de Todos que asumió la banca en la última semana por licencia de Tamara Vlaeminck, le respondió en Radio Cuarentena tras la polémica.

“Creo que los libertarios son gente provocadora, que buscan crear conflicto y es darle de comer a las fieras, no voy a responder las barbaridades que han dicho, pero sí quiero hacer un desagravio ala figura del comandante Ernesto ‘Che’ Guevara, porque se han dicho tantas barbaridades”, dijo Escalzo.

El comunista señaló que Guevara “es una persona reconocida en todo el mundo, los artistas más grandes del último siglo han pintado obras, han escrito libros, poemas, canciones” sobre el líder revolucionario.

“Una lista enorme de artistas ha dado fe de su humanismo, más allá de las ideas políticas, que se pueden compartir o no, pero agraviar de esa manera, decir las cosas que se han dicho, me parece que la historia misma ha hablado y el reconocimiento que mundialmente tiene el Che no puede pasar desapercibido”, sostuvo.

Respecto de la plazoleta que lleva el nombre del médico nacido en Rosario, Escalzo dijo que “no es más que la expresión popular de un sector de la sociedad que se siente identificada con los valores del Che” y explicó: “Quizás no conozcan sus ideas políticas, pero sí saben que fue una persona que peleó por lo que pensaba y dio su vida por eso, me parece que eso es un ejemplo”.

“A veces muchos jóvenes, mucha gente que no conoce la historia se cree cualquier cosa que cualquiera dice”, señaló respecto de los cuestionamientos que hizo Martín Rivas el día anterior en Radio Cuarentna.

El referente del PC aseguró que si desde Vanza Libertad, como anunciaron, pintan otro mural irán “a verlo y contemplar el arte, porque de todas maneras es algo lindo que la gente se exprese en los murales” y agregó: “Nos gusta pintar y me parece que el arte es liberador, me encantaría que pinten, sería muy bueno”.