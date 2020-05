El paro de transporte continúa y la próxima audiencia será el viernes

El paro de transporte que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por salarios adeudados a los trabajadores seguirá al menos hasta el viernes cuando se realice en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación en Capital Federal una nueva audiencia.

La determinación la confirmó a La Opinión el secretario general de la UTA seccional San Nicolás, Tomás Lencina, quien dejó en claro que "hasta que no se salde el total del salario" de los empleados "la medida no se levanta". Y, en referencia al depósito de dinero que se realizó en las últimas horas a empleados de diferentes firmas para saldar parte de abril, explicó: "La única diferencia es que a lo mejor había un compromiso de cámaras empresarias de poner algo de plata del subsidio que recibieron algunas empresas a cuenta de lo que están adeudando".

Como todavía los trabajadores no cobraron el total, el conflicto pasó a cuarto intermedio hasta el 29 de mayo al mediodía cuando se realice el nuevo encuentro en el que estarán las cámaras empresarias de toda Argentina con representantes de la UTA a nivel nacional.

Mientras tanto, en San Pedro los empleados de Vercelli Hermanos S.A. son los que aguardan se les abone su salario para retomar su tarea. La situación perjudica a quienes necesitan viajar desde y hacia las localidades para trabajar, ir al banco o hacer trámites permitidos en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

El martes, cuando se cumplieron dos semanas sin servicio de transporte en el partido, habitantes de Gobernador Castro entregaron en la Municipalidad una nota firmada por un centenar de vecinos en la que pidieron al intendente, Cecilio Salazar, que intervenga en el conflicto. Aunque el conflicto se dirime en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre empresas y sindicatos, los castrenses le solicitaron a Salazar que "acelere los trámites para que el servicio de transporte vuelva a funcionar".

"Somos muchos los que utilizamos el servicio para trabajar, concurrir al médico, al banco, al cajero, a realizar trámites ya que en nuestra localidad no contamos con nada: no tenemos cajero, no hay oficinas de Registro Civil ni de Anses ni de Pami, etc. No tenemos clínicas ni consultorios particulares. Estamos olvidados por completo y debido a esto debemos concurrir a San Pedro para todo", se quejaron en la nota.